Усик без раздумий назвал лучшего футболиста современности и удивил ведущего

Дата публикации: 21-07-2026 11:12

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик поделился своим мнением о лучших футболистах современности. Во время блиц-интервью украинскому спортсмену предложили выбрать сильнейшего из нескольких звёзд мирового футбола, и главным победителем этого своеобразного голосования стал Криштиану Роналду.

Первым Усика попросили сделать выбор между вингером сборной Испании Ламином Ямалем и капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Однако боксёр неожиданно назвал третьего футболиста — португальца Криштиану Роналду, тем самым дав понять, кого считает лучшим игроком современности.

Далее олимпийский чемпион предпочёл Усмана Дембеле Джуду Беллингему, а в противостоянии Гарри Кейна и Винисиуса Жуниора выбрал английского нападающего. В паре Килиан Мбаппе — Майкл Олисе украинец отдал предпочтение молодому вингеру.

Когда интервьюер вновь предложил выбрать между Роналду и Беллингемом, Усик снова остановился на легендарном португальце. Затем он назвал Олисе сильнее Кейна, объяснив своё решение возрастом французского футболиста.

Финальный вопрос свёл лицом к лицу Майкла Олисе и Криштиану Роналду. На этот раз украинец уже с улыбкой без колебаний заявил: «Конечно, Роналду», окончательно подтвердив, кого считает главным футболистом мирового футбола.

Блиц-интервью Александра Усика было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail Sport и быстро привлекло внимание болельщиков, особенно после неожиданного ответа на вопрос о выборе между Лионелем Месси и Ламином Ямалем.

Напомним, Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональном ринге. В его активе 25 побед, 16 из которых были одержаны нокаутом. Украинец начал профессиональную карьеру в 2013 году, а до этого завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2012 года, став одним из самых титулованных боксёров своего поколения.