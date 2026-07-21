Жозе Моуриньо назвал главную причину триумфа Испании над Аргентиной

Дата публикации: 21-07-2026 11:16

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценил игру сборной Испании в финале чемпионата мира 2026 года, заявив, что команда Луиса де ла Фуэнте полностью переиграла Аргентину и не позволила сопернику навязать борьбу.

По словам португальского специалиста, финальный матч оказался практически лишён интриги, поскольку испанцы с первых минут установили полный контроль над происходящим на поле и не оставили действующим чемпионам мира возможностей переломить ход встречи.

«Испания не просто выиграла финал — она контролировала каждый его эпизод. Если честно, для меня и моих друзей, которые поддерживали Аргентину, матч получился даже скучным, потому что ни на секунду не возникло ощущения, что испанцы могут упустить инициативу», — отметил Моуриньо.

Наставник «Реала» подчеркнул, что успех Испании был основан не только на индивидуальном мастерстве игроков, но и на великолепной командной организации. По его мнению, испанская сборная практически лишила аргентинцев пространства, уверенно контролировала владение мячом и перекрывала все возможные направления для развития атак соперника.

Моуриньо также обратил внимание на дисциплину чемпионов мира. Он отметил, что испанцы с уважением отнеслись к статусу Аргентины, но при этом не испытывали никакого психологического давления и действовали максимально уверенно на протяжении всей встречи.

«Когда команда заставляет действующих чемпионов мира выглядеть совершенно обычной сборной в финале такого турнира, это говорит само за себя. Испания полностью заслужила этот титул. Она была сильнее соперника от стартового свистка до финальной минуты», — заявил португальский тренер.

Напомним, в решающем матче чемпионата мира 2026 года сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Победный гол забил вышедший на замену Ферран Торрес, который принёс испанской команде титул чемпионов мира.