После победного гола в финале ЧМ-2026 Торрес привлёк внимание «Реала»

Дата публикации: 21-07-2026 19:14

Победный гол Феррана Торреса в финале чемпионата мира 2026 года продолжает влиять на его трансферные перспективы. По информации L’Equipe, мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» и рассматривает возможность его приобретения.

Как утверждает источник, сам футболист не уверен, что каталонский клуб намерен предложить ему новый контракт. Действующее соглашение Торреса рассчитано до лета 2027 года, однако переговоры о продлении пока не принесли конкретного результата, что усиливает разговоры о возможном уходе форварда.

При этом руководство «Барселоны» оценивает 26-летнего испанца примерно в 50 миллионов евро. Несмотря на готовность рассмотреть предложения по игроку, в клубе не исключают и вариант с продлением сотрудничества, если стороны смогут договориться о новых условиях.

Интерес к чемпиону мира проявляет не только «Реал». По данным французского издания, в борьбе за Феррана Торреса по-прежнему остаётся и «Пари Сен-Жермен», который уже продолжительное время следит за развитием карьеры испанского нападающего.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Торреса. Во всех турнирах он провёл 49 матчей, записав на свой счёт 21 забитый мяч и три голевые передачи. Окончательно укрепить свой статус одной из главных звёзд испанского футбола форварду удалось на чемпионате мира, где именно его гол в дополнительное время принёс сборной Испании победу над Аргентиной в финале.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Феррана Торреса составляет 50 миллионов евро. Если интерес «Реала» перейдёт в стадию официальных переговоров, потенциальный трансфер может стать одним из самых громких и обсуждаемых переходов ближайших трансферных окон, учитывая принципиальное соперничество между мадридским и каталонским клубами.