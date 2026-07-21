«Спартак» включился в борьбу за форварда «Леона» Федерико Виньяса

Дата публикации: 21-07-2026 19:11

Московский «Спартак» изучает возможность усиления линии атаки за счёт нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, который в настоящее время выступает за мексиканский «Леон». Об этом сообщил журналист Родри Васкес.

По данным источника, интерес со стороны красно-белых пока не перешёл в стадию официальных переговоров. Российский клуб ещё не направлял предложение о покупке 28-летнего футболиста, однако внимательно следит за развитием ситуации вокруг его будущего.

Сообщается, что «Спартак» — не единственный претендент на уругвайского форварда. В числе клубов, проявляющих интерес к Виньясу, называются мексиканская «Толука», английский «Рексем», а также один из клубов немецкой Бундеслиги, название которого пока не раскрывается.

Минувшим летом Виньяс представлял сборную Уругвая на чемпионате мира 2026 года. Нападающий принял участие во всех трёх матчах группового этапа, однако не сумел отметиться забитыми мячами или результативными передачами.

Контракт уругвайца с «Леоном» действует до конца 2027 года, поэтому потенциальным покупателям, вероятно, придётся договариваться с мексиканским клубом о сумме компенсации. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет около 4 миллионов евро.

Если интерес «Спартака» перерастёт в официальное предложение, московскому клубу предстоит выдержать конкуренцию сразу с несколькими зарубежными командами, которые также рассматривают Федерико Виньяса в качестве усиления атакующей линии перед новым сезоном.