Зидан возвращается! Легендарный тренер подписал контракт со сборной Франции

Дата публикации: 21-07-2026 19:08

Сборная Франции получила нового главного тренера. Легендарный французский специалист Зинедин Зидан официально возглавил национальную команду, подписав долгосрочное соглашение с Федерацией футбола Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение о сотрудничестве было принято ещё несколько месяцев назад. Предварительная договорённость между сторонами существовала с ноября, а теперь все необходимые документы оформлены и контракт вступил в силу.

Несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов, Зидан отказался от предложений вернуться к клубной работе. По данным Романо, главным приоритетом для бывшего наставника мадридского «Реала» оставалась возможность возглавить сборную Франции, и именно этот вариант он рассматривал как следующий этап своей тренерской карьеры.

Для 54-летнего специалиста это первое назначение после продолжительной паузы. Зидан не работал тренером с 2021 года, когда покинул «Реал». За прошедшие годы его неоднократно связывали с ведущими клубами Европы, однако француз предпочёл дождаться предложения от национальной команды.

Тренерская карьера Зидана в «Реале» стала одной из самых успешных в современной истории футбола. Он дважды руководил мадридским клубом — сначала с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021-й. За это время команда завоевала 11 трофеев, включая три подряд победы в Лиге чемпионов УЕФА, что стало уникальным достижением в истории турнира.

Теперь перед Зиданом стоит новая задача — вернуть сборную Франции на вершину мирового футбола. Его назначение уже называют одним из самых громких событий в европейском футболе, а болельщики рассчитывают, что легендарный экс-полузащитник сможет повторить успехи, которых добивался на клубном уровне, уже во главе национальной команды.