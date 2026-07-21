Холанд необычно отметил 26-летие: форвард появился в образе викинга

Дата публикации: 21-07-2026 19:18

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отпраздновал своё 26-летие публикацией в социальных сетях. Один из лучших форвардов современного футбола поделился фотографией в образе викинга, сопроводив её лаконичным сообщением.

«26 лет. Отлично», — написал норвежский футболист на своей странице в социальной сети X.

Особое внимание болельщиков привлёк выбранный образ. На снимке Холанд позирует в шлеме викинга — символе, который давно ассоциируется с историей и культурой Норвегии. Публикация быстро набрала тысячи реакций и поздравлений от поклонников, партнёров по команде и представителей футбольного сообщества.

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Холанд уже успел собрать впечатляющую коллекцию трофеев. За время профессиональной карьеры он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии и Кубок английской лиги. Кроме того, по итогам сезона-2022/23 норвежский нападающий получил престижную награду «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года и за это время превратился в одного из лидеров английского клуба. На сегодняшний день он провёл 198 матчей во всех турнирах, забив 162 мяча и отдав 30 результативных передач.

Холанд продолжает оставаться одним из самых результативных футболистов мирового футбола, а в новом сезоне болельщики «Манчестер Сити» вновь связывают с ним большие надежды в борьбе за титулы как на внутренней, так и на международной арене.