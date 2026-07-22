Виктор Цыганков дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Дата публикации: 22-07-2026 00:30

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации журналиста Эбубекира Джана, футболист «Жироны» уже дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор», а сделка находится на заключительной стадии.

Сообщается, что руководство турецкого клуба активно работает над оформлением трансфера. Вице-президент «Трабзонспора» Ибрагим Шахинкайя отправился в Испанию, где намерен провести финальный раунд переговоров с представителями «Жироны» и согласовать оставшиеся детали перехода.

По данным источника, именно Цыганков является главным кандидатом на усиление линии атаки турецкой команды. В клубе считают украинского футболиста приоритетной целью нынешнего трансферного окна, поэтому готовы сосредоточить усилия на завершении этой сделки, оставив других претендентов в резерве.

Если переговоры завершатся успешно, официальный переход может быть оформлен уже в ближайшие дни. Пока стороны продолжают обсуждать условия трансфера и финансовые детали соглашения.

Минувший сезон стал одним из самых успешных для 28-летнего украинца в составе «Жироны». Во всех турнирах Цыганков провёл 36 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами, подтвердив статус одного из лидеров каталонской команды.

В случае перехода в «Трабзонспор» украинский вингер получит возможность начать новый этап карьеры в одном из ведущих клубов Турции, а для команды из Трабзона его трансфер может стать одним из самых громких приобретений нынешнего лета.