Лескотт рассказал, каким должен быть новый «Манчестер Сити» при Мареске

Дата публикации: 22-07-2026 00:21

Бывший защитник сборной Англии Джолеон Лескотт поделился ожиданиями от работы Энцо Марески на посту главного тренера «Манчестер Сити». По мнению экс-футболиста, новому наставнику не стоит полностью отказываться от принципов, которые команда выстраивала на протяжении многих лет под руководством Хосепа Гвардиолы.

Лескотт считает, что Мареске следует сосредоточиться не на радикальной перестройке, а на постепенном развитии уже существующей системы. Он допустил, что изменения неизбежны, однако они должны касаться прежде всего кадровых решений и новых ролей для отдельных игроков, а не полного пересмотра игровой философии.

По словам бывшего защитника, фундамент команды остаётся одним из сильнейших в мировом футболе. Он напомнил, что «Манчестер Сити» на протяжении последнего десятилетия стабильно боролся за титулы и задавал стандарты игры, поэтому разрушать сложившуюся модель не имеет смысла.

Лескотт также выразил уверенность, что многие футболисты положительно воспримут назначение Марески. Новый тренер может предоставить некоторым игрокам больше возможностей проявить себя за счёт изменения позиций и тактических функций, что создаст дополнительную конкуренцию внутри состава.

Экс-защитник отметил, что главной ценностью клуба остаётся сформированная за годы побед культура. По его мнению, в «Манчестер Сити» привыкли бороться исключительно за трофеи независимо от того, кто занимает пост главного тренера.

«В клубе не будут думать только о том, что ушёл Пеп. Здесь смотрят вперёд и считают, что это новая возможность снова выиграть чемпионат и доказать силу команды», — приводит слова Лескотта Tribal Football.

Таким образом, бывший футболист уверен, что Энцо Мареска способен успешно начать новый этап в истории «Манчестер Сити», если сохранит лучшие элементы наследия Гвардиолы и при этом постепенно добавит команде собственные идеи и тактические решения.