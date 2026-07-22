После финала ЧМ-2026 появился новый шанс на матч Испании и Аргентины

Дата публикации: 22-07-2026 00:28

Матч между сборными Испании и Аргентины, который должен определить сильнейшую команду среди победителей чемпионатов Европы и Южной Америки, вновь оказался в центре внимания. После завершения чемпионата мира 2026 года переговоры о проведении «Финалиссимы» заметно активизировались, а главным претендентом на организацию встречи стал Катар.

Изначально суперматч планировалось провести ещё в марте 2026 года. Однако реализовать этот проект не удалось из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Вооружённый конфликт вынудил отказаться от первоначальных планов, а футбольные федерации так и не смогли согласовать альтернативную площадку и новые сроки проведения игры.

Теперь интерес к встрече значительно вырос. Дополнительный ажиотаж вызвал финал чемпионата мира 2026 года, в котором Испания и Аргентина уже встретились друг с другом. Победа испанской команды лишь усилила ожидания болельщиков, рассчитывающих увидеть ещё одно противостояние двух сильнейших сборных.

По имеющейся информации, Катар выразил готовность принять «Финалиссиму» во время ноябрьского международного окна ФИФА. Страна уже имеет опыт проведения крупнейших футбольных турниров и рассматривается как наиболее вероятное место проведения статусного поединка.

Тем не менее окончательное решение пока не принято. Главной проблемой остаётся плотный календарь сборной Испании. На ноябрь у действующих чемпионов мира уже запланированы официальные матчи Лиги наций, что существенно осложняет поиск свободной даты для проведения встречи с Аргентиной.

Несмотря на существующие трудности, стороны продолжают обсуждать возможные варианты. Если компромисс будет найден, болельщики смогут увидеть ещё одно громкое противостояние Испании и Аргентины — команд, которые в последние годы неизменно находятся в числе главных сил мирового футбола.