Лука Модрич объявил дату прощания со сборной Хорватии — известен его последний матч

Дата публикации: 22-07-2026 00:23

Полузащитник «Милана» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич принял решение завершить международную карьеру. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, легендарный хавбек проведёт свой последний матч в составе национальной команды 6 октября, когда хорваты встретятся со сборной Испании в рамках Лиги наций.

По информации источника, 40-летний футболист уже уведомил главного тренера сборной Хорватии Славена Билича о своём намерении завершить выступления за национальную команду. Таким образом, домашняя встреча на стадионе «Полюд» в Сплите станет прощальной для одного из самых выдающихся игроков в истории хорватского футбола.

При этом завершать клубную карьеру Модрич пока не собирается. Ранее стало известно, что опытный полузащитник достиг договорённости с «Миланом» о подписании нового краткосрочного контракта, который позволит ему продолжить выступления в итальянской Серии А.

За годы в составе сборной Хорватии Модрич установил сразу несколько национальных достижений. Он провёл 202 матча, забил 29 голов и на протяжении многих лет был капитаном и лидером команды.

Именно с Модричем связаны самые громкие успехи хорватской сборной на международной арене. В 2018 году команда сенсационно дошла до финала чемпионата мира и завоевала серебряные медали, а спустя четыре года стала бронзовым призёром мирового первенства в Катаре.

Уход Луки Модрича из национальной команды станет завершением целой эпохи для хорватского футбола. За почти два десятилетия выступлений полузащитник превратился в символ сборной, а его последний матч против Испании обещает стать одним из самых эмоциональных событий осенней части международного сезона.