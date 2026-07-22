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Аргентинский гранд хочет подписать нападающего ЦСКА Лусиано Гонду

Дата публикации: 22-07-2026 00:15

 

Аргентинская «Бока Хуниорс» проявляет серьёзный интерес к нападающему московского ЦСКА Лусиано Гонду. По информации аккаунта Boca Info, специализирующегося на новостях клуба из Буэнос-Айреса, президент команды Хуан Роман Рикельме уже связался по поводу возможного перехода 25-летнего форварда.

Сообщается, что армейцы готовы рассмотреть продажу аргентинского футболиста, однако рассчитывают получить за трансфер 7 миллионов долларов (около 6,1 миллиона евро). Пока неизвестно, готова ли «Бока Хуниорс» выполнить финансовые требования российского клуба.

Гонду пополнил состав ЦСКА в январе 2026 года и за короткое время сумел закрепиться в атакующей линии команды. С момента перехода форвард провёл 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

Контракт аргентинского нападающего с московским клубом действует до лета 2030 года, поэтому ЦСКА не испытывает необходимости срочно расставаться с игроком и находится в сильной переговорной позиции.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Лусиано Гонду составляет 7 миллионов евро, что соответствует сумме, которую российский клуб рассчитывает выручить за своего форварда.

В случае продолжения переговоров «Бока Хуниорс» предстоит убедить ЦСКА в целесообразности сделки. При этом личное участие Хуана Романа Рикельме может свидетельствовать о том, что аргентинский клуб рассматривает Гонду как одного из приоритетных кандидатов на усиление линии нападения перед новым сезоном.

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