В Бельгии определились с фаворитом на пост главного тренера после ухода Руди Гарсии

Дата публикации: 22-07-2026 00:18

Сборная Бельгии продолжает поиск нового главного тренера после решения не продлевать сотрудничество с Руди Гарсией. Одним из основных претендентов на вакантную должность стал португальский специалист Сержиу Консейсау, сообщает журналист Саша Тавольери.

По данным источника, представители 51-летнего тренера уже провели предварительные консультации с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Пока переговоры проходят через посредников, а личная встреча между Консейсау и руководством бельгийского футбола ещё не состоялась.

Отмечается, что португалец входит в число главных кандидатов на пост наставника национальной команды. Помимо него, руководство RBFA также рассматривает бывшего главного тренера ПСВ и «Антверпена» Марка ван Боммела, который остаётся одним из основных конкурентов Консейсау в борьбе за эту должность.

Необходимость назначения нового тренера возникла после официального заявления бельгийской федерации о завершении сотрудничества с Руди Гарсией. Контракт французского специалиста истекает 31 июля 2026 года, и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии сумела выйти в четвертьфинал, где её путь к титулу прервала Испания. В напряжённом поединке бельгийцы уступили будущим чемпионам мира со счётом 1:2, завершив выступление на стадии восьми сильнейших команд турнира.

В ближайшие недели руководство бельгийской федерации планирует определиться с новым главным тренером, которому предстоит начать подготовку команды к следующему международному циклу. Назначение Консейсау рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов благодаря его успешной работе на клубном уровне и богатому опыту выступлений в европейском футболе.