Что случилось с Луниным? Украинский вратарь не тренировался вместе с «Реалом»

Дата публикации: 22-07-2026 00:38

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин во вторник не присоединился к общей тренировке команды. Голкипер пропустил занятие на поле, что вызвало вопросы у болельщиков, однако причины его отсутствия уже стали известны.

По данным источника, 27-летний футболист не получил серьёзного повреждения. Медицинский штаб клуба принял решение перевести Лунина на индивидуальную программу подготовки из-за повышенной мышечной нагрузки и незначительного растяжения мышц. Такой режим позволит снизить риск усугубления состояния и поможет игроку быстрее вернуться к полноценным тренировкам.

Во время утреннего занятия украинский голкипер работал отдельно от партнёров на базе «Реала», тогда как основная группа продолжала подготовку к предстоящим матчам под руководством главного тренера Жозе Моуриньо.

Пока в мадридском клубе не считают ситуацию критической. Ожидается, что Лунин вернётся к работе в общей группе после того, как врачи убедятся, что мышечный дискомфорт полностью исчез. Информации о длительном отсутствии вратаря на данный момент нет.

В завершившемся сезоне-2025/26 украинец провёл 12 матчей во всех турнирах в составе «Реала». За этот период он пропустил 21 мяч и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь в одной встрече.

Стоит отметить, что новости о состоянии Лунина появились на фоне продолжающихся изменений в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в следующем сезоне, однако информации о том, что украинский вратарь входит в этот список, не поступало.