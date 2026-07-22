Назван главный кандидат на замену Скалони в сборной Аргентины

Дата публикации: 22-07-2026 00:35

Будущее Лионеля Скалони во главе сборной Аргентины остаётся одной из самых обсуждаемых тем в южноамериканском футболе. На фоне слухов о возможном уходе действующего наставника уже появился главный кандидат, который может принять национальную команду.

По информации журналиста Николо Скиры, основным претендентом на пост главного тренера сборной Аргентины считается Марсело Гальярдо. Однако смена наставника возможна только в том случае, если Скалони самостоятельно примет решение покинуть свою должность.

Источник подчёркивает, что Аргентинская футбольная ассоциация пока не планирует кадровых перестановок. Вопрос о назначении нового тренера будет рассмотрен лишь при условии ухода нынешнего наставника, который продолжает пользоваться доверием руководства федерации.

Марсело Гальярдо считается одним из самых успешных аргентинских тренеров последних лет. Его последним клубом был «Ривер Плейт», где специалист добился впечатляющих результатов. Под его руководством команда завоевала 15 трофеев, включая чемпионский титул в Аргентине и две победы в Кубке Либертадорес, что сделало его одной из самых знаковых фигур в истории клуба.

Интерес к будущему тренерскому штабу сборной усилился после чемпионата мира 2026 года. Аргентина вновь дошла до финала мирового первенства, однако в решающем матче уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время, остановившись в шаге от очередного чемпионского титула.

Пока Скалони продолжает работу с национальной командой, разговоры о возможном назначении Гальярдо остаются на уровне обсуждений. Тем не менее имя бывшего наставника «Ривер Плейт» уже называют главным вариантом на случай, если в ближайшем будущем сборную Аргентины всё же ждёт смена главного тренера.