Украинский вратарь Трубин заинтересовал сразу двух европейских грандов

Дата публикации: 22-07-2026 00:40

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать одним из самых востребованных вратарей нынешнего трансферного окна. По информации португальских СМИ, сразу два европейских гранда — мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» — внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего футболиста «Бенфики».

Наиболее активный интерес на данный момент проявляет «Ювентус». Источник утверждает, что представители итальянского клуба уже выходили на связь с окружением украинского вратаря, чтобы оценить возможность будущего перехода и обсудить потенциальные условия сделки.

В Лиссабоне не исключают расставания с одним из ключевых игроков, однако готовы вести переговоры только при выполнении своих финансовых требований. Руководство «Бенфики» намерено рассматривать предложения не ниже 40 миллионов евро, рассчитывая получить максимальную компенсацию за одного из лидеров команды.

Несмотря на желание сохранить Трубина, португальский клуб уже готовится к любому развитию событий. По данным источника, спортивный отдел «Бенфики» начал поиск возможной замены украинцу. Главным кандидатом считается вратарь «Браги» Лукаш Горничек, которого рассматривают в качестве потенциального преемника.

Интерес со стороны «Реала» также остаётся актуальным. Мадридский клуб продолжает следить за рынком голкиперов и рассматривает сразу несколько вариантов усиления этой позиции, при этом кандидатура Трубина входит в число наиболее привлекательных благодаря его возрасту, стабильной игре и опыту выступлений на высоком уровне.

Если один из европейских грандов согласится выполнить финансовые требования «Бенфики», трансфер украинского вратаря может стать одной из самых заметных сделок этого лета. Пока же португальский клуб сохраняет жёсткую переговорную позицию, одновременно готовя запасной план на случай ухода своего основного голкипера.