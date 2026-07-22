«Ливерпуль» близок к крупнейшей инвестиционной сделке в своей истории

Дата публикации: 22-07-2026 11:16

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль», рассматривает возможность привлечения новых инвесторов. По данным The Financial Times, владельцы английского клуба уже ведут переговоры о продаже миноритарного пакета акций.

Согласно информации источника, потенциальным покупателем выступает инвестиционный консорциум, который возглавляет британско-индийский предприниматель Амит Бхатия. В проекте также участвует семья Миттал — владельцы международной металлургической корпорации ArcelorMittal, что существенно усиливает финансовые возможности группы.

Если стороны смогут достичь окончательных договорённостей, рыночная стоимость «Ливерпуля» превысит 6 миллиардов долларов (около 5,25 миллиарда евро). В таком случае английский клуб окажется среди самых дорогостоящих футбольных организаций мира, а сделка станет одной из крупнейших в истории мирового спорта.

В самой FSG подтвердили факт переговоров с потенциальными инвесторами, однако подчеркнули, что обсуждение находится на раннем этапе. На данный момент никаких юридически обязывающих соглашений стороны не подписали, поэтому говорить о завершении сделки пока преждевременно.

Продажа миноритарной доли не предполагает смену основного владельца клуба. Речь идёт о привлечении дополнительного капитала, который может быть направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры, коммерческих проектов и усиление спортивной составляющей «Ливерпуля».

Минувший сезон оказался непростым для мерсисайдцев. Команда завершила чемпионат Англии лишь на пятом месте, не сумев вмешаться в борьбу за титул. На этом фоне возможное появление новых инвесторов может стать важным шагом в реализации долгосрочной стратегии клуба и укреплении его позиций среди европейских футбольных грандов.