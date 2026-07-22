После триумфа на ЧМ-2026 де ла Фуэнте готовят новый контракт до домашнего мундиаля

Дата публикации: 22-07-2026 11:11

Руководство Королевской испанской футбольной федерации не намерено расставаться с Луисом де ла Фуэнте после чемпионата мира 2026 года. Президент RFEF Рафаэль Лоусан подтвердил, что федерация рассчитывает сохранить специалиста во главе национальной команды как минимум до мирового первенства 2030 года.

По словам главы испанского футбола, переговоры о новом контракте начнутся уже в ближайшее время. Федерация планирует не только продлить сотрудничество с наставником, но и улучшить финансовые условия его соглашения, отметив вклад тренера в последние успехи национальной команды.

Лоусан напомнил, что именно при его участии ранее был согласован предыдущий контракт де ла Фуэнте. Он подчеркнул, что нынешний наставник полностью оправдал оказанное доверие, поэтому руководство считает продление соглашения закономерным шагом.

Президент RFEF также заявил, что Испанию в 2030 году ждёт особенное событие, и федерация хотела бы встретить этот турнир вместе с де ла Фуэнте. По его мнению, специалист заслужил право продолжить работу благодаря высоким результатам и стабильному развитию национальной команды.

Действующий контракт тренера рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года, однако в федерации не хотят откладывать вопрос его будущего. Стороны намерены заранее урегулировать все детали нового соглашения, чтобы избежать неопределённости перед следующим международным циклом.

Луис де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании в один из самых успешных периодов её современной истории. Под его руководством команда сначала выиграла чемпионат Европы, а затем завоевала титул чемпиона мира, окончательно вернув себе статус одного из лидеров мирового футбола. Именно поэтому в RFEF рассчитывают, что тренер останется у руля сборной и поведёт её к новым достижениям вплоть до чемпионата мира 2030 года.