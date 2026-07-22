«Астон Вилла» хочет спасти карьеру Гарначо после неудачного сезона

Дата публикации: 22-07-2026 11:13

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо может уже в ближайшее время вновь сменить клубную прописку. Как сообщает AS, серьёзный интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Астон Вилла», которая рассматривает вариант с его арендой до конца сезона.

По данным источника, главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери видит в Гарначо игрока, способного усилить атакующую линию. Руководство клуба изучает возможность оформления сделки в ближайшие дни, рассчитывая договориться с нынешним владельцем прав на футболиста.

Минувший сезон оказался для аргентинца далеко не самым удачным. После громкого трансфера из «Манчестер Юнайтед», за который прошлым летом было заплачено 46 миллионов евро, от вингера ожидали быстрого прогресса и статуса одного из лидеров команды. Однако оправдать эти ожидания ему не удалось.

Во всех турнирах Гарначо провёл 43 матча, записав на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи. Несмотря на неплохую статистику, нестабильная игра и отсутствие постоянного влияния на результаты команды привели к тому, что форвард так и не закрепился в роли ключевого исполнителя.

Проблемы на клубном уровне отразились и на международной карьере футболиста. Из-за снижения игровых кондиций Гарначо перестал регулярно получать вызовы в сборную Аргентины, а главный тренер команды Лионель Скалони уже почти два года не включает его в состав национальной команды.

В «Астон Вилле» рассчитывают, что переход в новую команду поможет молодому аргентинцу вернуть уверенность и раскрыть потенциал, который он демонстрировал в начале своей карьеры. Если переговоры завершатся успешно, аренда может стать важным шагом к перезапуску карьеры одного из самых талантливых игроков своего поколения.