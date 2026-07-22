«Астон Вилла» трогательно простилась с Роджерсом после рекордного трансфера в «Челси»

Дата публикации: 22-07-2026 11:08

«Астон Вилла» официально подтвердила уход одного из своих лидеров — Морган Роджерс продолжит карьеру в лондонском «Челси». Бирмингемский клуб объявил о завершении трансфера и поблагодарил футболиста за вклад в успехи команды, опубликовав эмоциональное обращение в социальных сетях.

В заявлении клуба подчёркивается, что Роджерс стал одной из ключевых фигур «Астон Виллы» после перехода из «Мидлсбро» в 2024 году. За сравнительно короткое время он сумел превратиться в одного из лидеров команды и сыграл важную роль в её исторических достижениях.

Особое место в обращении заняла победа в Лиге Европы. В клубе напомнили, что именно Роджерс забил третий мяч в финальном матче турнира в Стамбуле, помогая «Астон Вилле» завоевать европейский трофей. Кроме того, во время выступлений за бирмингемцев футболист впервые получил вызов в сборную Англии и принял участие в чемпионате мира 2026 года, где англичане завоевали бронзовые медали.

В «Астон Вилле» также отметили профессиональные качества игрока, подчеркнув его отношение к работе, самоотдачу и преданность клубу. В завершение заявления руководство пожелало Роджерсу успехов в новом этапе карьеры, отметив, что он навсегда останется частью современной истории команды.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Челси» заплатил за трансфер 117 миллионов фунтов стерлингов (около 137 миллионов евро). По данным Transfermarkt, эта сделка стала самой дорогой покупкой в истории лондонского клуба.

Минувший сезон стал для Роджерса одним из лучших в карьере. Во всех турнирах он провёл 55 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач, окончательно закрепившись в статусе одного из самых ярких английских футболистов своего поколения. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 90 миллионов евро.