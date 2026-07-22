Первый день Q2 Лиги чемпионов подарил 26 голов: обзор всех матчей и результатов

Дата публикации: 22-07-2026 00:44

В квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27 стартовал второй отборочный раунд. Первый игровой день подарил болельщикам сразу несколько крупных побед, напряжённые противостояния и важные результаты, которые могут серьёзно повлиять на борьбу за выход в следующий этап турнира.

Одним из самых заметных событий вечера стала уверенная победа турецкого «Фенербахче» над польским «Гурником» из Забже. Команда из Стамбула добилась минимального преимущества благодаря точному удару Андерсона Талиски, который забил единственный мяч встречи ещё в первом тайме. Украинский полузащитник Максим Хлань появился в стартовом составе польского клуба и покинул поле уже в компенсированное время.

Не менее убедительно выступил австрийский «Штурм». На своём поле команда не оставила шансов шотландскому «Хартсу», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Эта победа позволила австрийцам сделать серьёзную заявку на выход в следующий квалификационный раунд.

Успешно стартовал и братиславский «Слован», который под руководством бывшей звезды мирового футбола Яя Туре одержал гостевую победу над грузинской «Иберией 1999» со счётом 2:0. Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену во втором тайме, тогда как хавбек Даниил Игнатенко остался в запасе. Интересно, что грузинский коллектив возглавляет украинский специалист Андрей Демченко.

Одним из самых громких результатов дня стала победа польского «Леха», который на выезде разгромил датский «Орхус» — 4:1. Хет-трик оформил Патрик Волемарк, а хозяева ещё в первом тайме остались в меньшинстве после удаления своего голкипера.

Сербская «Црвена Звезда» также практически решила вопрос о выходе дальше, уверенно обыграв в гостях североирландский «Ларн» со счётом 4:0. Минимальные победы одержали азербайджанский «Сабах» над финским КуПС, а также армянский «Арарат-Армения» над ирландским «Шемрок Роверс».

В других встречах игрового дня шведский «Мьельбю» уверенно победил гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (3:0), хотя Аки Самуэльсен не реализовал пенальти после дубля в первом тайме. Хорватское «Динамо» Загреб сумело уйти от поражения в гостевом матче против швейцарского «Туна» (1:1), а исландский «Викингур» в концовке вырвал победу у израильского «Хапоэля» Беэр-Шева — 2:1. Встреча между фарерским КИ и литовским «Кауно Жальгирис» завершилась без забитых мячей.

Результаты матчей Q2 Лиги чемпионов (21 июля)

Арарат-Армения — Шемрок Роверс — 2:0

Иберия 1999 — Слован Братислава — 0:2

Мьельбю — Линкольн Ред Импс — 3:0

Сабах Баку — КуПС — 1:0

Орхус — Лех Познань — 1:4

Тун — Динамо Загреб — 1:1

Фенербахче — Гурник Забже — 1:0

Штурм Грац — Хартс — 4:0

КИ Клаксвик — Кауно Жальгирис — 0:0

Викингур Рейкьявик — Хапоэль Беэр-Шева — 2:1

Ларн — Црвена Звезда — 0:4

Ответные матчи второго квалификационного раунда состоятся 28 и 29 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в третий раунд отбора Лиги чемпионов, тогда как проигравшие продолжат борьбу в квалификации Лиги Европы. Финал главного клубного турнира Европы сезона-2026/27 запланирован на 5 июня 2027 года и пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.