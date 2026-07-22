У Майкла Олисе обнаружилась полуторагодовалая внебрачная дочь

Дата публикации: 22-07-2026 11:19

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе оказался в центре внимания не из-за выступлений на поле, а из-за событий в личной жизни. По информации Bild, 24-летний футболист является отцом полуторагодовалой девочки, о существовании которой ранее публично не сообщалось.

Как утверждает немецкое издание, отцовство игрока было подтверждено результатами ДНК-экспертизы. Матерью ребёнка называется 34-летняя Фатима Цаунбрехер, которая заявила, что познакомилась с Олисе ещё в 2022 году. По её словам, сейчас они не поддерживают связь.

Женщина сообщила, что намерена добиться официального участия футболиста в жизни дочери. Она также заявила о планах обратиться за взысканием алиментов и выразила желание познакомить ребёнка с отцом.

Сам Олисе пока не выступил с публичными комментариями по поводу появившейся информации. После публикаций в СМИ футболист ограничил возможность оставлять комментарии под своими сообщениями в социальных сетях, однако официальных заявлений от него или его представителей пока не последовало.

Несмотря на внимание к событиям вне футбольного поля, спортивный сезон для французского игрока получился одним из лучших в карьере. В составе «Баварии» он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу, став одним из лидеров мюнхенской команды.

Кроме того, на чемпионате мира 2026 года Олисе стал лучшим ассистентом турнира, записав на свой счёт семь результативных передач. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2029 года, а по оценке Transfermarkt рыночная стоимость французского футболиста составляет 150 миллионов евро.