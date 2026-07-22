Зидан хочет пригласить Бартеза в сборную Франции

Дата публикации: 22-07-2026 11:22

Зинедин Зидан продолжает готовиться к возможному назначению главным тренером сборной Франции и уже занимается формированием своего будущего штаба. По информации beIN Sports со ссылкой на L'Équipe, легендарный француз намерен доверить работу с вратарями своему бывшему партнёру по национальной команде Фабьену Бартезу.

Источник сообщает, что кандидатура чемпиона мира 1998 года полностью устраивает самого Зидана. Специалист рассчитывает видеть Бартеза в числе своих ближайших помощников, если официально возглавит французскую сборную после ухода Дидье Дешама.

Однако на пути к назначению возникло серьёзное препятствие. По данным СМИ, у 53-летнего Бартеза отсутствует лицензия, которая является обязательной для работы тренером вратарей национальной команды. Именно этот момент пока не позволяет окончательно утвердить его кандидатуру.

Французская футбольная федерация придерживается жёсткой позиции по кадровым вопросам. Руководство FFF считает, что все специалисты, входящие в тренерский штаб сборной, должны соответствовать установленным требованиям и обладать необходимой квалификацией. Сам Зидан, как отмечается, разделяет этот подход и выступает за то, чтобы Бартез как можно скорее прошёл необходимое обучение и получил соответствующий сертификат.

Сам Зидан остаётся без клуба с 2021 года, когда завершил свой второй период работы в мадридском «Реале». За два этапа во главе испанского гранда он выиграл 11 трофеев, включая три подряд титула победителя Лиги чемпионов, став одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

Действующим наставником сборной Франции пока остаётся Дидье Дешам, однако после 14 лет работы он вскоре покинет свой пост. На этом фоне именно Зидан считается главным претендентом на должность нового главного тренера, а первые детали формирования его штаба свидетельствуют о том, что подготовка к смене эпохи во французской сборной уже началась.