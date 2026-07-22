Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону

Дата публикации: 22-07-2026 11:25

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завершил отпуск и вновь присоединился к команде. Вратарь уже прибыл в Париж и приступил к подготовке к новому сезону, о чём рассказала его супруга Марина Кондратюк.

В своём Telegram-канале она сообщила, что футболист не терял времени даже во время отдыха в Москве. По её словам, индивидуальная программа подготовки стартовала ещё десять дней назад, а теперь Сафонов продолжит тренироваться на базе французского клуба.

«Мой муж заговорил на французском, а значит, мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», — написала Марина Кондратюк.

Она также поделилась бытовыми подробностями возвращения семьи во Францию. По словам супруги футболиста, после дороги её ждут домашние дела — разбор чемоданов, уборка, покупка продуктов и подготовка к возвращению к привычному ритму жизни. Кроме того, она призналась, что скучала по спокойной атмосфере пригорода Парижа и по домашнему питомцу, с которым вскоре планирует отправиться на прогулку.

Сафонов подходит к новому сезону после одного из самых успешных этапов своей карьеры. В кампании-2025/26 российский вратарь провёл 27 матчей во всех турнирах, сохранив ворота в неприкосновенности 12 раз.

Вместе с ПСЖ голкипер вновь добился серьёзных успехов на международной и внутренней аренах. По итогам прошлого сезона он во второй раз стал победителем Лиги чемпионов, завоевал титул чемпиона Франции, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. Теперь Сафонов начинает новый этап подготовки, рассчитывая закрепить своё место в составе парижского клуба и пополнить коллекцию трофеев в предстоящем сезоне.