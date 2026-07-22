Гильермо Очоа поставил точку в карьере и обратился к болельщикам

Дата публикации: 22-07-2026 11:29

Знаменитый мексиканский голкипер Гильермо Очоа официально объявил о завершении профессиональной карьеры. После 22 лет выступлений один из самых узнаваемых футболистов в истории национальной сборной принял решение попрощаться с большим футболом и поблагодарил всех, кто был рядом на протяжении своего пути.

О своём решении Очоа сообщил через социальные сети. В эмоциональном обращении вратарь признался, что даже не мечтал о такой карьере, и выразил благодарность семье, партнёрам по команде и миллионам болельщиков, которые поддерживали его на протяжении многих лет.

«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: "Спасибо моей семье". Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо болельщикам, которые были со мной на каждом этапе пути. Уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что отдал всё ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всё!» — написал Очоа.

За годы клубной карьеры голкипер успел добиться успехов как на родине, так и в Европе. В составе мексиканской «Америки» он стал чемпионом турнира Клаусура-2005, а во время выступлений за бельгийский «Стандард» помог команде завоевать национальный Кубок.

Главные достижения Очоа связаны с национальной сборной. Вместе с командой Мексики он шесть раз выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ, став одним из самых титулованных футболистов в истории турнира. Кроме того, вратарь завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, пополнив свою богатую коллекцию международных наград.

На протяжении более двух десятилетий Гильермо Очоа оставался символом мексиканского футбола и неоднократно спасал свою команду в самых важных матчах. Его яркие выступления на крупнейших международных турнирах сделали голкипера любимцем миллионов болельщиков, а завершение карьеры знаменует окончание целой эпохи для сборной Мексики.