Пирс Морган объяснил, почему Англия должна гордиться ЧМ-2026

Дата публикации: 22-07-2026 11:31

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган поддержал сборную Англии после завершения чемпионата мира 2026 года. Он высоко оценил выступление команды Томаса Тухеля, заявив, что критика в адрес игроков и тренерского штаба не соответствует тому, чего англичане добились на турнире.

Морган напомнил, что национальная команда остановилась всего в одном шаге от финала. В полуфинальной встрече Англия уступила Аргентине со счётом 1:2, а затем уверенно завершила турнир победой над Францией в матче за третье место — 6:4, завоевав бронзовые медали мирового первенства.

По мнению журналиста, нынешняя сборная показала футбол, который можно считать одним из лучших в истории английской национальной команды. Особенно он выделил волевую победу над Мексикой, где англичане сумели совершить яркий камбэк, а также результативный матч с Францией, завершившийся убедительным успехом.

«Горжусь этой сборной Англии. Команда была в пяти минутах от выхода в финал, выдала лучшее выступление английских футболистов, которое я видел, совершив тот героический камбэк в матче с Мексикой, разгромила Францию и показала лучший результат с 1966 года. Критика в адрес команды и Тухеля чрезмерна. Мы выиграем Евро», — написал Морган в социальных сетях.

Бронзовые медали чемпионата мира стали для Англии самым успешным результатом на мировых первенствах с 1966 года, когда команда завоевала единственный в своей истории чемпионский титул. Именно поэтому многие эксперты считают выступление команды Томаса Тухеля важным этапом в развитии национальной сборной.

Несмотря на упущенную возможность сыграть в финале, в Англии всё чаще звучат оптимистичные оценки будущего команды. Уверенная игра на чемпионате мира укрепила ожидания, что уже на следующем чемпионате Европы «Три льва» смогут побороться за долгожданный международный трофей.