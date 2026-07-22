«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Камавинги

Дата публикации: 22-07-2026 18:17

Французский полузащитник Эдуарду Камавинга может стать одним из самых громких участников нынешнего трансферного окна. По информации журналиста Николо Скиры, интерес к игроку мадридского «Реала» проявляет «Манчестер Юнайтед», который рассматривает возможность усиления средней линии.

Источник утверждает, что руководство английского клуба уже включило 23-летнего хавбека в список потенциальных трансферных целей. Ситуацию делает особенно интересной тот факт, что Камавинга больше не считается неприкосновенным игроком в составе «сливочных», поэтому мадридцы могут изучить предложения по футболисту при подходящих условиях.

Пока официальных переговоров между клубами не подтверждалось, однако интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» свидетельствует о том, что английский гранд внимательно следит за развитием ситуации вокруг одного из самых талантливых полузащитников Европы.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Камавинга провёл 29 матчей, записав на свой счёт один забитый мяч. Кроме того, француз регулярно выходил на поле в Лиге чемпионов, где сыграл 11 встреч, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Несмотря на высокую конкуренцию в центре поля «Реала», полузащитник продолжает оставаться ценным активом клуба благодаря универсальности и способности закрывать сразу несколько позиций. Именно эти качества делают его привлекательной целью для ведущих европейских команд.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Эдуарду Камавинги оценивается в 50 миллионов евро. Если «Манчестер Юнайтед» решит перейти от интереса к конкретным переговорам, потенциальная сделка может стать одной из самых обсуждаемых на трансферном рынке этого лета.