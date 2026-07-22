Фабрицио Романо: Ромеро на 100% покинет «Тоттенхэм» этим летом

Дата публикации: 22-07-2026 18:20

Будущее Кристиана Ромеро в «Тоттенхэм Хотспур» фактически определено. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, аргентинский защитник гарантированно сменит клуб во время нынешнего летнего трансферного окна.

Журналист утверждает, что решение об уходе 28-летнего футболиста уже принято, а вероятность его сохранения в составе лондонской команды исключена. Таким образом, «шпоры» готовятся к расставанию с одним из лидеров обороны.

Главным претендентом на подписание Ромеро сейчас считается миланский «Интер». Итальянский клуб активно работает над трансфером и в ближайшее время планирует перейти к прямым переговорам с представителями игрока. Именно «нерадзурри», по данным источника, находятся в наиболее выгодной позиции в борьбе за центрального защитника.

Интерес к чемпиону мира сохраняет и «Барселона», однако каталонский клуб связывает возможное подписание аргентинца с продажей одного из своих центральных защитников. Если кадровых изменений в обороне не произойдёт, испанский гранд, вероятнее всего, не станет вступать в полноценную борьбу за футболиста.

Прошедший сезон вновь подтвердил важную роль Ромеро в составе «Тоттенхэма». В английской Премьер-лиге защитник провёл 23 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Кроме того, в Лиге чемпионов он сыграл восемь встреч, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Высокий уровень игры аргентинца, его лидерские качества и опыт выступлений на международной арене делают Ромеро одним из самых привлекательных центральных защитников на рынке. Именно поэтому его возможный переход в «Интер» или другой европейский топ-клуб обещает стать одной из самых обсуждаемых трансферных историй нынешнего лета.