Уилл Лэнкшир покинул «Тоттенхэм» после ярких сезонов в академии

Дата публикации: 22-07-2026 18:24

«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о переходе нападающего Уилла Лэнкшира в «Мидлсбро». Английский клуб подтвердил завершение сделки на своём официальном сайте, поблагодарив футболиста за годы, проведённые в системе команды, и пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Лэнкшир присоединился к академии «шпор» летом 2022 года, перейдя из «Шеффилд Юнайтед». Уже спустя два сезона форвард стал одним из самых ярких игроков молодёжной системы лондонского клуба. В кампании-2023/24 он помог команде U21 выиграть Премьер-лигу 2, став лучшим бомбардиром турнира и получив награду лучшему футболисту сезона.

Успешные выступления за молодёжный состав позволили нападающему дебютировать за первую команду. Впервые он появился на поле в октябре 2024 года в матче Лиги Европы против «Ференцвароша», а уже через месяц открыл счёт своим голам за «Тоттенхэм», отличившись во встрече с «Галатасараем» в еврокубке. В английской Премьер-лиге Лэнкшир дебютировал в декабре того же года в игре против «Фулхэма».

Для получения регулярной игровой практики форвард отправлялся в аренду. Сначала он выступал за «Вест Бромвич», а затем провёл полноценный сезон в составе «Оксфорд Юнайтед». Именно там Лэнкшир сумел ярко проявить себя, забив 12 голов в 46 матчах во всех турнирах, из которых 11 мячей пришлись на встречи Чемпионшипа.

Игра молодого нападающего привлекла внимание «Мидлсбро», который решил оформить полноценный трансфер. В клубе рассчитывают, что футболист сможет продолжить прогресс и станет важной фигурой в атаке команды уже в ближайшем сезоне.

Для самого Лэнкшира переход в «Мидлсбро» открывает возможность получать стабильную игровую практику на взрослом уровне. В «Тоттенхэме» же выразили благодарность воспитаннику за вклад в успехи клуба и отметили, что будут внимательно следить за его дальнейшей карьерой.