Официально: Фоден остаётся в «Манчестер Сити» ещё на четыре года

Дата публикации: 22-07-2026 18:27

«Манчестер Сити» официально решил вопрос с будущим одного из своих ключевых футболистов. Английский полузащитник Фил Фоден подписал новое долгосрочное соглашение, благодаря которому останется в составе «горожан» как минимум до лета 2030 года.

О продлении контракта клуб сообщил на своём официальном сайте. Новое соглашение рассчитано на четыре года и подтверждает намерение «Сити» строить команду вокруг воспитанника собственной академии, который уже давно считается одним из лидеров коллектива.

История Фодена в клубе началась ещё в детстве. Будущий игрок сборной Англии присоединился к академии «Манчестер Сити» в девятилетнем возрасте, а дебют за основную команду состоялся в 2017 году при Хосепе Гвардиоле. С тех пор полузащитник превратился в одну из главных звёзд клуба и сыграл важную роль в самом успешном периоде его истории.

За годы выступлений в составе «горожан» Фоден завоевал 20 крупных трофеев. В его коллекции — шесть титулов чемпиона Англии, пять Кубков английской лиги, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА.

Индивидуальные достижения полузащитника также впечатляют. По итогам сезона-2023/24 он был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), получил награду Ассоциации футбольных журналистов (FWA) и был назван лучшим футболистом английской Премьер-лиги.

В мае 2026 года Фоден достиг ещё одной исторической отметки. Он стал лишь шестым игроком в истории «Манчестер Сити», которому удалось набрать 100 результативных действий в матчах Премьер-лиги, а также вошёл в число 20 лучших бомбардиров клуба за всю его 132-летнюю историю, преодолев рубеж в 100 забитых мячей.

Продление контракта с Фоденом стало важным шагом для «Манчестер Сити», который продолжает делать ставку на футболистов, сформировавших современную эпоху клуба. Для самого англичанина новое соглашение означает возможность и дальше пополнять внушительную коллекцию трофеев и переписывать клубные рекорды.