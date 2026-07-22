Валерий Карпин дебютировал в кино и раскрыл детали своей первой роли

Дата публикации: 22-07-2026 18:30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин впервые в своей жизни принял участие в съёмках художественного фильма. О новом опыте 57-летний специалист рассказал в своём Telegram-канале, признавшись, что дебютировал в кино лишь сейчас.

По словам Карпина, он снялся в спортивной драме «Дух барса», которую создаёт команда кинематографистов из Владикавказа. Фильм посвящён юношескому футболу и рассказывает историю молодых игроков «Алании», мечтающих пробиться в Юношескую футбольную лигу и добиться успеха благодаря упорству и командной работе.

В картине наставник сборной России исполнил самого себя. По сюжету он наблюдает за матчем и оценивает перспективных молодых футболистов, тогда как известный российский арбитр Сергей Карасёв также сыграл собственную роль, обслуживая встречу в качестве судьи.

Карпин отметил, что подобные фильмы способны вдохновить молодое поколение заниматься спортом и поверить в собственные силы. По его мнению, истории о преодолении трудностей и пути к мечте могут мотивировать детей и подростков выбрать футбол.

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе "Дух барса". Кино про юношескую команду "Алании", которая борется за выход в ЮФЛ. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасёвым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах!» — написал Карпин.

Помимо главного тренера сборной России и Сергея Карасёва, в съёмках фильма принял участие бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов — шестикратный чемпион России и один из самых известных вратарей отечественного футбола. Выход картины в широкий прокат ожидается в ближайшее время.