Серхио Бускетс может вернуться в «Барселону» в новой роли

Дата публикации: 22-07-2026 18:33

Легендарный полузащитник Серхио Бускетс может вновь оказаться в системе «Барселоны», но уже не в качестве игрока. По информации Sport.es, руководство каталонского клуба рассматривает возможность пригласить бывшего капитана в тренерский штаб второй команды.

Источник утверждает, что Бускетс может присоединиться к коллективу, который возглавляет Жулиано Беллетти. Несмотря на отсутствие у экс-футболиста необходимой тренерской лицензии, в клубе положительно оценивают идею его возвращения и готовы оказать поддержку в начале новой главы его карьеры.

В «Барселоне» считают, что многолетний опыт Бускетса способен стать серьёзным преимуществом для молодых игроков. Его знания, понимание философии клуба и игровой модели могут помочь воспитанникам академии быстрее адаптироваться к требованиям первой команды.

Минувший сезон для второй команды каталонцев оказался неоднозначным. «Барселона Атлетик» завершила чемпионат лишь на шестом месте в четвёртом по силе дивизионе Испании, поэтому руководство клуба продолжает искать способы усилить тренерский штаб и повысить эффективность работы с молодыми футболистами.

Серхио Бускетс провёл в первой команде «Барселоны» 15 сезонов, став одним из самых титулованных игроков в истории клуба. После ухода из Каталонии он продолжил карьеру в «Интер Майами», где впоследствии завершил выступления на профессиональном уровне.

За клубную карьеру испанец сыграл 840 матчей, отметившись 19 голами и 62 результативными передачами. Вместе с командами, за которые выступал, он выиграл 35 трофеев, включая девять титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира, а также ряд национальных кубков и титулов в MLS.

Не менее впечатляющей получилась и международная карьера полузащитника. В составе сборной Испании Бускетс провёл 143 матча, забил два мяча и отдал девять голевых передач, став чемпионом мира в 2010 году и победителем чемпионата Европы в 2012-м. Если информация подтвердится, возвращение в «Барселону» станет для легендарного хавбека первым серьёзным шагом на тренерском поприще.