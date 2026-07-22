Политика вмешалась в трансфер: Киевское «Динамо» отвергло предложение «Црвены Звезды»

Дата публикации: 22-07-2026 23:45

Попытка «Црвены Звезды» продать своего футболиста в киевское «Динамо» не увенчалась успехом. По информации Mozzart Sport, сербский чемпион предложил украинскому клубу приобрести правого вингера Дугласа Овусу, однако получил категорический отказ.

Как сообщает источник, руководство киевлян не стало рассматривать возможность сделки. Причиной такого решения называются тесные связи белградского клуба с Россией. По этой причине в «Динамо» не намерены выстраивать какие-либо деловые отношения с «Црвеной Звездой» и не планируют сотрудничать с сербской стороной в будущем.

Несмотря на неудачу в переговорах с действующим обладателем Кубка Украины, интерес к Овусу со стороны украинских клубов сохраняется. По данным издания, харьковский «Металлист» продолжает внимательно следить за ситуацией и рассматривает вариант с подписанием атакующего футболиста.

Минувший сезон стал для Дугласа Овусу одним из самых успешных в карьере. В составе «Црвены Звезды» вингер провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и одну голевую передачу, став одним из заметных игроков команды.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,5 млн евро. Пока будущее Овусу остаётся открытым, однако после отказа киевского «Динамо» наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока может стать переход в другой клуб, проявляющий предметный интерес к его кандидатуре.