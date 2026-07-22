После ЧМ-2026 Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами планеты

Дата публикации: 22-07-2026 23:49

Портал Transfermarkt представил обновлённую оценку рыночной стоимости ведущих футболистов мира по итогам чемпионата мира 2026 года. Турнир заметно повлиял на трансферные котировки, а сразу два игрока установили новый исторический рекорд.

Самыми дорогими футболистами планеты впервые стали нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, а также форвард «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд. После пересмотра их стоимость выросла до 220 миллионов евро, что стало рекордным показателем за всю историю оценок Transfermarkt.

Следом в рейтинге расположился звёздный нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Эксперты оценили одного из лучших бомбардиров мирового футбола в 200 миллионов евро, благодаря чему француз сохранил место среди самых ценных игроков современности.

Четвёртую позицию занял ещё один представитель французской сборной — вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. После успешных выступлений его рыночная стоимость достигла 170 миллионов евро, что стало одним из самых заметных скачков в новом обновлении.

Замыкает первую пятёрку полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Один из самых востребованных хавбеков мира получил оценку в 160 миллионов евро, сохранив статус одного из наиболее дорогих игроков своего амплуа.

Обновление Transfermarkt ещё раз подтвердило, что успешное выступление на чемпионате мира способно серьёзно повлиять на трансферную стоимость футболистов. Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд не только возглавили мировой рейтинг, но и стали первыми игроками в истории портала, чья рыночная цена достигла отметки 220 миллионов евро.