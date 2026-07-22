Родри согласился перейти в «Реал»: до громкого трансфера остался один шаг

Дата публикации: 22-07-2026 23:52

Мадридский «Реал» приблизился к одному из самых громких трансферов нынешнего лета. По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри уже дал принципиальное согласие на переход в стан «сливочных».

Источник утверждает, что представители футболиста и руководство испанского гранда находятся на финальной стадии обсуждения условий личного контракта. Стороны значительно продвинулись в переговорах, и достижение полного соглашения считается лишь вопросом времени.

При этом сама сделка пока далека от завершения. Как отмечает Моретто, официальные переговоры между «Реалом» и «Манчестер Сити» ещё не стартовали. Именно клубам предстоит согласовать размер компенсации и остальные условия возможного трансфера.

Интерес мадридцев к Родри неудивителен. Испанский хавбек вновь подтвердил свой высокий уровень в сезоне-2025/26, проведя 33 матча за английский клуб во всех турнирах и отметившись двумя забитыми мячами. Однако главным достижением года для полузащитника стало успешное выступление на чемпионате мира.

В составе сборной Испании Родри помог национальной команде завоевать титул чемпиона мира 2026 года, а его стабильная игра была отмечена индивидуальной наградой — полузащитник был признан лучшим футболистом турнира.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость испанца составляет 50 миллионов евро. Если переговоры между клубами начнутся в ближайшее время и завершатся успешно, переход Родри в «Реал» может стать одним из самых резонансных событий нынешнего трансферного окна.