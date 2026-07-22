ФИФА раскрыла команду лучших футболистов ЧМ-2026 по итогам голосования фанатов

Дата публикации: 22-07-2026 23:57

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, составленную по итогам голосования болельщиков. В команду лучших вошли футболисты, ярче остальных проявившие себя на турнире, который проходил в США, Канаде и Мексике.

Наибольшее представительство в символической сборной получила национальная команда Испании, ставшая победителем мирового первенства. Сразу три испанских футболиста оказались в числе лауреатов. Столько же игроков делегировала сборная Франции, а Аргентина представлена двумя звёздами. Ещё по одному месту получили представители Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков:

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Особое внимание привлекает присутствие в составе сразу нескольких лидеров мирового футбола. В атакующую линию вошли Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, а центр поля сформировали Родри, Майкл Олисе и Джуд Беллингем, ставшие одними из самых ярких игроков турнира.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, в котором приняли участие 48 национальных сборных. Матчи турнира проходили с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В финальной встрече сборная Испании минимально обыграла Аргентину со счётом 1:0, завоевав титул чемпиона мира.

Публикация символической сборной традиционно подвела итог главному футбольному турниру четырёхлетия, а выбор болельщиков подтвердил, что именно эти игроки оставили наиболее яркий след на чемпионате мира и стали главными героями мундиаля.