Каземиро стал игроком «Интер Майами»: клуб объявил о громком трансфере

Дата публикации: 23-07-2026 00:01

«Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с опытным бразильским полузащитником Каземиро. Один из самых титулованных опорных хавбеков современности продолжит карьеру в американском клубе после завершения своего этапа выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Футболист присоединился к команде в статусе свободного агента. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027 года, при этом договор предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два года — до июня 2029-го.

В клубе отметили, что Каземиро сможет присоединиться к тренировкам и официальным матчам после завершения всех необходимых процедур, связанных с оформлением рабочей визы. После получения разрешительных документов полузащитник станет доступен для тренерского штаба.

Переход состоялся вскоре после того, как «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил расставание с бразильцем. Несмотря на разговоры о возможном уходе, минувший сезон оказался для него достаточно продуктивным: в английской Премьер-лиге Каземиро провёл 34 матча, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

За годы профессиональной карьеры полузащитник успел выступить за несколько известных клубов. Путь на взрослом уровне он начал в бразильском «Сан-Паулу», после чего перебрался в мадридский «Реал», где провёл почти десять лет и стал одним из символов эпохи. В этот период он также на правах аренды защищал цвета «Порту», а в 2022 году перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Особое место в карьере Каземиро занимает его выступление за «Реал», с которым он пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и завоевал множество других престижных трофеев. Теперь 34-летний бразилец начинает новый этап в MLS, где «Интер Майами» рассчитывает на его опыт, лидерские качества и умение контролировать игру в центре поля.