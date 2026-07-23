Лапорта раскрыл следующий трансфер «Барселоны»: Адейеми уже на пути в клуб

Дата публикации: 23-07-2026 08:52

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб завершил работу над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. По словам главы сине-гранатовых, официальное объявление о переходе немецкого футболиста состоится уже сегодня.

Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо, процитировавший Лапорту. Президент «Барселоны» дал понять, что все ключевые вопросы между сторонами уже урегулированы, а сделка находится на финальной стадии оформления.

Ранее сообщалось, что за 24-летнего игрока сборной Германии каталонцы выплатят «Боруссии» 22 миллиона евро гарантированным платежом. Ещё 7 миллионов евро немецкий клуб сможет получить в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные контрактом условия. Сам Адейеми подпишет с «Барселоной» долгосрочное соглашение сроком на пять лет.

Прошлый сезон стал для немецкого вингера достаточно продуктивным. В составе дортмундской «Боруссии» он провёл 39 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт 10 забитых мячей и шесть голевых передач. Благодаря скорости, дриблингу и умению действовать на обоих флангах атаки Адейеми считается одним из самых ярких атакующих футболистов Бундеслиги.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карима Адейеми оценивается в 40 миллионов евро. После официального объявления трансфера немец станет одним из главных новичков «Барселоны» в нынешнее летнее трансферное окно.