«Интер Майами» победил «Чикаго» без Месси и продолжил победную серию

Дата публикации: 23-07-2026 08:54

«Интер Майами» одержал волевую победу над «Чикаго Файр» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча, состоявшаяся в ночь на 23 июля на стадионе «Чейз Стэдиум» в Майами, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Флориды.

Гости вышли вперёд уже на 18-й минуте. После опасной атаки мяч был записан как автогол голкипера хозяев Рокко Риоса Ново. Однако после перерыва «Интер Майами» сумел переломить ход встречи благодаря великолепной игре Луиса Суареса. Уругвайский нападающий оформил дубль, отличившись дважды к 51-й минуте и выведя свою команду вперёд.

«Чикаго Файр» не собирался сдаваться и на 67-й минуте восстановил равновесие. Автором гола стал южноафриканский форвард Пусо Дитеджан. Тем не менее последнее слово осталось за хозяевами. Победу «цаплям» принёс вышедший на замену американский нападающий Престон Плэмбек, забивший решающий мяч во второй половине встречи.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси пропустил игру и не попал в заявку команды. В составе «Чикаго Файр» дебютировавший ранее польский нападающий Роберт Левандовски провёл на поле 63 минуты, однако результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Интер Майами» пятой подряд в чемпионате МЛС. Команда продолжает борьбу за лидерство в Восточной конференции и занимает второе место, набрав 34 очка после 16 матчей. «Чикаго Файр», потерпев первое поражение после трёх побед кряду, остаётся третьим с 26 очками.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт 26 июля на выезде против «Клёб де Фут Монреаль». В этот же день «Чикаго Файр» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити».