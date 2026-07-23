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Роналдо и Роберто Карлос объединяются ради возрождения бразильского футбола

Дата публикации: 23-07-2026 08:57

 

Легендарные футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос готовятся стать владельцами клуба «Интернасьонал Лимейра», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Бразилии. Бывшие звёзды мирового футбола намерены реализовать совместный проект, направленный на развитие регионального футбола в стране.

О планах по покупке клуба рассказал Роберто Карлос. По его словам, в число инвесторов, помимо него и Роналдо, войдут Энрико и ещё двое деловых партнёров. Сделка должна стать частью долгосрочной стратегии по поддержке провинциальных команд.

«Роналдо, я, Энрико и ещё два наших партнёра покупаем "Интернасьонал Лимейра". Я хочу лучше узнать клубы провинции, чтобы помогать им находить спонсоров и возвращать региональный футбол на тот уровень, который был в наши времена», — приводит слова Роберто Карлоса издание Marca.

По словам экс-защитника мадридского «Реала», главная цель проекта — не только развитие самого клуба, но и создание условий для роста футбола в регионах, где многие команды испытывают серьёзные финансовые трудности.

Роберто Карлос является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии, двукратным победителем Кубка Америки и одним из самых титулованных защитников в истории футбола. За годы выступлений за мадридский «Реал» он трижды выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Испании и завоевал множество других престижных трофеев.

Роналдо, которому принадлежат два титула чемпиона мира и два «Золотых мяча», также имеет опыт управления футбольными клубами. С 2018 по 2025 год легендарный нападающий владел контрольным пакетом акций испанского «Вальядолида», а теперь намерен сосредоточиться на развитии футбола у себя на родине.

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