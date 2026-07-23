Стало известно, на каких условиях «Зенит» готов отпустить Луиса Энрике

Дата публикации: 23-07-2026 08:59

Санкт-петербургский «Зенит» может уже в ближайшее время начать работу над уходом бразильского нападающего Луиса Энрике. По информации журналиста Пабло Оливейры, руководство клуба рассматривает сразу несколько сценариев расставания с футболистом в текущее трансферное окно.

Как сообщает источник, одним из приоритетных вариантов для сине-бело-голубых является полноценная продажа игрока. В «Зените» рассчитывают выручить за трансфер Луиса Энрике от 35 до 40 миллионов евро и готовы приступить к переговорам с заинтересованными клубами.

При этом петербуржцы не исключают и альтернативный вариант сделки. Речь идёт об обмене бразильского форварда на полузащитника «Ботафого» Данило, который давно находится в сфере интересов российского клуба.

По данным Пабло Оливейры, сам Луис Энрике положительно относится к перспективе возвращения в «Ботафого» и не намерен препятствовать возможному переходу. Более того, обсуждение потенциальной сделки между заинтересованными сторонами продолжается уже как минимум несколько дней.

Если переговоры завершатся успешно, «Зенит» сможет не только заработать значительную сумму на продаже одного из своих легионеров, но и усилить состав перспективным полузащитником. В ближайшее время ситуация вокруг будущего Луиса Энрике может получить дальнейшее развитие.