Футбольная ассоциация Аргентины готовит масштабные иски из-за кампании против сборной

Дата публикации: 23-07-2026 09:02

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) намерена начать масштабную юридическую кампанию против лиц и организаций, которые, по мнению федерации, распространяли ложную информацию о национальной сборной во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на La Nacion.

По данным источника, юристы АФА готовят иск о клевете, который будет касаться публикаций с недостоверными обвинениями в адрес футболистов, использования сфабрикованных или вводящих в заблуждение изображений, а также распространения непроверенной информации, нанёсшей ущерб репутации игроков и команды.

В федерации подчёркивают, что ответственность могут понести не только крупные средства массовой информации. Под внимание также попадут популярные аккаунты в социальных сетях и любые пользователи, которые принимали участие в распространении материалов, ставших частью, как считают в АФА, организованной кампании по дискредитации сборной Аргентины. При этом количество подписчиков или масштаб аудитории не станет определяющим фактором при рассмотрении возможных исков.

По информации источника, футбольные власти страны намерены дать жёсткий правовой ответ на подобные действия, рассчитывая защитить игроков и предотвратить повторение подобных ситуаций на крупных международных турнирах.

Напомним, сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2026 года, однако в решающем матче уступила команде Испании со счётом 0:1, завоевав серебряные медали мирового первенства.