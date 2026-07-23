Бруну Фернандеш принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 23-07-2026 09:04

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш решил продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на интерес со стороны других команд. Как сообщает Daily Express, португальский полузащитник уже уведомил руководство манкунианцев о своём желании остаться на «Олд Траффорд».

По информации источника, официальное подтверждение этого решения ожидается до конца текущего месяца. В настоящее время 31-летний футболист находится в отпуске после завершения чемпионата мира 2026 года, а уже на следующей неделе должен присоединиться к команде для подготовки к новому сезону.

Параллельно представители игрока продолжают обсуждать с руководством «Манчестер Юнайтед» условия нового контракта. Стороны работают над улучшенным соглашением, которое должно отразить статус Фернандеша как одного из ключевых футболистов команды. Хотя все документы пока не подписаны, сам полузащитник окончательно определился со своим будущим и намерен продолжить выступления за английский клуб.

Бруну Фернандеш защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года и за это время стал одним из лидеров команды, а также её капитаном. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/2026 португалец провёл 37 матчей во всех клубных турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 22 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 35 миллионов евро.