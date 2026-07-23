Валентин Барко станет игроком «Челси»: все детали сделки

Дата публикации: 23-07-2026 09:06

Лондонский «Челси» завершил подготовку к трансферу полузащитника сборной Аргентины Валентина Барко. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, все условия сделки уже согласованы, а официальное объявление о переходе футболиста ожидается в ближайшее время.

По информации источника, 22-летний аргентинец вскоре будет представлен в качестве нового игрока «синих». Переговорный процесс завершён, а сам трансфер был фактически согласован ещё несколько месяцев назад.

Сообщается, что договорённость между сторонами была достигнута ещё в мае. Оформлению сделки способствовало тесное сотрудничество между «Челси» и французским «Страсбуром», которые входят в одну структуру владельцев и активно взаимодействуют на трансферном рынке.

Для Барко этот переход станет возвращением в английскую Премьер-лигу. Ранее аргентинский футболист уже выступал за «Брайтон», а летом 2025 года перебрался во французский «Страсбур», где сумел заметно прибавить и стать одним из лидеров команды.

Минувший сезон оказался для хавбека весьма успешным. Во всех турнирах он провёл 43 матча, забил три мяча и отдал девять результативных передач, подтвердив репутацию универсального игрока, способного действовать как в центре поля, так и на левом фланге.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Валентина Барко составляет 40 миллионов евро. В «Челси» рассчитывают, что молодой аргентинец усилит конкуренцию в полузащите и станет важной частью команды уже в новом сезоне.