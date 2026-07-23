Мирон Маркевич дал совет «Динамо» перед встречей с ПАОКом в Лиге Европы

Дата публикации: 23-07-2026 09:09

Бывший главный тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния киевского «Динамо» с греческим ПАОКом в квалификации Лиги Европы. По мнению опытного специалиста, украинской команде предстоит куда более серьёзное испытание, чем в предыдущем раунде.

Маркевич отметил, что внимательно следил за матчем «Динамо» против румынской «Университати» и считает, что киевлянам необходимо значительно прибавить в атакующих действиях.

«ПАОК — соперник гораздо более высокого уровня. Мы играли против этой команды, когда я работал в "Металлисте". Тогда сумели победить в гостях, а дома сыграли вничью. Несмотря на хороший результат, матч в Греции получился очень тяжёлым. Была сильная жара — больше 30 градусов. Нам помогло то, что встреча проходила без зрителей», — отметил Маркевич.

Тренер подчеркнул, что нынешнему составу «Динамо» придётся столкнуться с дополнительным фактором давления, поскольку ответный матч пройдёт при заполненных трибунах.

По словам специалиста, ключом к успеху может стать результат первой встречи. Он считает, что киевскому клубу крайне важно добиться преимущества ещё до выезда в Салоники.

«Нужно обязательно забивать в первом матче. Пока у "Динамо" есть проблемы с реализацией моментов — мяч не хочет идти в ворота. Команде необходимо добавить остроты впереди, иначе с таким соперником будет очень сложно», — подчеркнул Маркевич.