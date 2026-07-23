Полесье – Копенгаген. Прогноз на матч Лиги конференций 23 июля

Дата публикации: 23-07-2026 09:11

В четверг, 23 июля, на стадионе «Кошицкая футбольная арена» в словацком городе Кошице состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. В этом матче встретятся житомирское «Полесье» и крепкий датский коллектив «Копенгаген». Игра начнется в 21:00 по киевскому времени и обещает подарить зрителям немало эмоций, ведь обе команды настроены решительно и не намерены уступать путёвку в следующий раунд сопернику.

Полесье

В минувшем сезоне житомирское «Полесье» претендовало на золото чемпионата Украины, однако досадная осечка в принципиальнейшем поединке против «Шахтёра» стоила команде особого положения и, как результат, началась потеря важных очков. В конечном счёте «Полесье» финишировало лишь на третьем месте и стало обладателем бронзовых медалей, хотя до серебра оставался буквально шаг. Всё зависело только от самих житомирцев, однако им не удалось выиграть решающие матчи и интрига в борьбе за медали завершилась не в их пользу. Несмотря на это, еврокубковая квота для «Полесья» была бы прежней при любом исходе сезона — старт всё равно пришлось бы брать с этой стадии турнира, как и для ЛНЗ.

Летом коллектив понёс несколько кадровых потерь. Самый заметный — лидер и мотор команды Алексей Гуцуляк, который уже достаточно давно объявил о намерении покинуть клуб. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте, что и привело к прощанию. Его место в составе призван занять Леандро Андраде, приобретённый из азербайджанского «Карабаха» и хорошо знакомый с еврокубковой атмосферой.

Помимо Гуцуляка, клуб покинули и другие футболисты, не сумевшие закрепиться в основе и пришедшие ещё во времена Имаде Ашура, не отличавшегося однозначно успешной работой на посту тренера и оставившего неоднозначное впечатление среди болельщиков. Так, команду покинули Йосефи, Леднев, Тейлор и Луифер. Впрочем, без пополнения не обошлось: кроме уже упомянутого Андраде, к коллективу присоединился Андрусв Араухо — долго разыскиваемый опорник, которого руководство смогло найти только в «Кривбассе», ведь остальные кандидаты на данную позицию не желали переезжать на Украину. Ещё одним новичком стал крайне быстрый и техничный вингер Максим Брагару, взятый у киевского «Динамо»: футболист уже знаком с командой, поскольку прошлый сезон провёл в «Полесье» на правах аренды, а теперь был полностью выкуплен клубом.

Перед новым сезоном житомирский клуб тщательно готовился на учебно-тренировочных сборах, где сыграл сразу восемь контрольных матчей. Из них четыре матча завершились победой «Полесья», ещё одна встреча закончилась вничью и трижды команда уступила. Последний спарринг был проведён 14 июля, после чего коллектив перебрался в Кошице и вплотную сосредоточился на подготовке к матчу против «Копенгагена».

Соперник у украинцев по-настоящему серьёзный — «Копенгаген» считается фаворитом пары, но в случае успешного выхода в следующий этап, «Полесье» в третьем раунде встретится со значительно менее именитыми «Дебреценом» или «Пюником». Именно такие перспективы и стали поводом для оптимизма в предматчевом интервью главного тренера житомирской команды Руслана Ротаня. Наставник подчеркнул: если есть желание бороться за медали и ставить высокие цели, то соперников бояться не стоит, важно демонстрировать характер и играть на максимуме возможностей.

Копенгаген

Что касается скандинавских соперников, «Копенгаген» играет в чемпионате Дании, который организован по формату, уже знакомому фанатам украинского футбола: сначала 12 команд проводят групповой этап, а затем разделяются на две шестёрки — сильнейших и слабейших. В текущем сезоне «Копенгаген» не блеснул на основной стадии, заняв только седьмое место и не попав в топ-6. Тем не менее, благодаря местным правилам, коллектив получил ещё один шанс — сыграл в плей-офф за право представлять страну в еврокубках и реализовал этот шанс по максимуму, добившись необходимого результата и пробившись в еврокубковую кампанию.

Изменения в составе команды были незначительными, но достаточно чувствительными. Клуб покинули основной защитник Хацидиакос, который стабильно выходил в стартовом составе, а также нападающий Клаэссон. На сборах «Копенгаген» сыграл четыре контрольные встречи — трижды одержал победу и один раз сыграл вничью. Подготовка датчан была по времени даже немного короче, чем у соперника — на два дня, но этот факт, скорее всего, не окажет серьёзного влияния на физическую готовность игроков.

История встреч

Житомирская команда проводит свой третий сезон в еврокубковых турнирах, однако ранее ей не доводилось встречаться с «Копенгагеном» или с кем-либо из соперников их уровня. Впервые в истории эти команды выйдут друг против друга на поле и будут выступать в абсолютно новых для себя условиях.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Бущан - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский - Бабенко, Араухо - Андраде, Эмерллаху, Велетень - Краснопир

«Копенгаген»: Рунарссон - Клем, Гарананга, Ньясси, Роберт, Беймо, Эльюнусси, Корнелиус, Лопес, Мадсен, Мукоко

Прогноз на матч

В последние годы все чаще хочется верить, что кто-то из украинских команд, кроме привычных лидеров («Динамо» и «Шахтёра»), сможет пройти квалификацию еврокубка и порадовать болельщиков историческим успехом. Однако реальность на протяжении последних пяти лет приносила лишь разочарования даже самым преданным фанатам отечественных клубов. В этом сезоне веры в «Полесье», ЛНЗ или даже «Динамо» становится всё меньше, однако в отличие от прошлых лет, встреча с «Копенгагеном» представляется вполне равной. Обе команды имеют свои сильные стороны, но и уязвимости также налицо — возможно, этим и объясняется осторожный оптимизм многих экспертов. На мой взгляд, игра получится упорной, с большим количеством борьбы в центре поля, но всё же не принесёт выявленного победителя — стоит ожидать упорной ничьи, а борьба за выход в следующий раунд решится в ответном матче.