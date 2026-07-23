ЛНЗ – Гент. Прогноз на матч Лиги конференций 23 июля

Дата публикации: 23-07-2026 09:15

Черкасский ЛНЗ в четверг, 23 июля, проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Соперником украинской команды станет бельгийский «Гент». Встреча состоится на стадионе «Висла» в польском Плоцке, а стартовый свисток шведского арбитра Гранита Македонци прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Для ЛНЗ это очередной важный этап в самом успешном периоде в истории клуба. Команда Виталия Пономарёва по итогам прошлого сезона впервые завоевала право выступить в еврокубках, а летом сумела сохранить костяк состава и точечно усилить проблемные позиции.

В межсезонье черкасский клуб активно поработал на трансферном рынке. Команду пополнили защитники Виталий Роман и Андрей Китела, полузащитник Таллес Бренер, а также атакующие футболисты Теди Цара и Коди Девид. Эти приобретения должны помочь ЛНЗ успешно выступить не только в чемпионате Украины, но и на международной арене.

Во время летней подготовки команда Пономарёва продемонстрировала качественный футбол. Особенно запомнился результативный контрольный матч против австрийского «Штурма», завершившийся победой украинского клуба со счётом 6:2. Однако официальный еврокубковый матч станет испытанием совершенно другого уровня.

«Гент» считается явным фаворитом противостояния благодаря богатому международному опыту. Бельгийский клуб регулярно выступает в еврокубках и за последние годы успел закрепиться в числе сильнейших представителей своей страны. В сезоне-2022/23 «буйволы» дошли до четвертьфинала Лиги конференций, где уступили английскому «Вест Хэму».

Минувший сезон «Гент» завершил на четвёртом месте в чемпионате Бельгии, а путёвку в еврокубки добыл через плей-офф, обыграв «Генк» в серии пенальти. Летом бельгийцы также активно готовились к старту нового сезона, а в одном из товарищеских матчей неожиданно уступили украинскому «Кривбассу» со счётом 1:2.

Ранее ЛНЗ и «Гент» никогда не встречались в официальных турнирах, поэтому предстоящая игра станет первой в истории очного противостояния двух клубов.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Паламарчук — Китела, Горин, Муравский, Драмбаев, Кузык — Рябов, Дидык, Пастух — Девид, Ассинор.

«Гент»: Руф — Араужу, Паскотси, ван дер Хейден, Де Мейер — Лопеш, Делорж, Бенеш — Сонко, Канга, Гор.

Прогноз

Несмотря на статус дебютанта еврокубков, ЛНЗ способен навязать борьбу более опытному сопернику, особенно на своём номинальном поле. Однако опыт выступлений «Гента» на европейской арене и более высокий уровень состава делают бельгийскую команду фаворитом первой встречи. Наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество гостей или результативная ничья, которая сохранит интригу перед ответным матчем.