Динамо – ПАОК. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 23 июля

Дата публикации: 23-07-2026 09:18

23 июля на газоне «Арены Люблин» состоится долгожданное противостояние: футболисты киевского «Динамо» под руководством Игоря Костюка сыграют первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперниками «бело-синих» выступит греческий ПАОК – один из наиболее амбициозных представителей греческого футбола последних лет. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Динамо

Для «Динамо» этот сезон стартовал особенно рано – никогда ранее еврокубковые баталии для команды не начинались так быстро. Такой ранний выход на международную арену обусловлен необходимостью пробиваться в групповой этап Лиги Европы через первый отборочный этап. В последнее время «бело-синие» имели возможность стартовать с более поздних стадий, но реалии нынешнего сезона диктуют свои условия.

К старту в Лиге Европы коллектив Костюка ответственно готовился на сборах в Австрии, где провёл пять контрольных матчей с разными соперниками: трижды добился победы, сыграл раз вничью и один раз уступил. Такие результаты стали хорошей работой над ошибками и позволили тренерскому штабу оценить потенциал игроков и выявить сильные и слабые стороны коллектива.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы в соперниках у «Динамо» был вице-чемпион Румынии – «Университатя» из Клужа. В обеих играх киевляне владели ощутимым преимуществом на поле, создавали моменты, но воплотить объём игры хотя бы в один мяч так и не удалось. Вновь сказалась недостаточная реализация моментов, о чем не раз упоминал тренерский штаб.

Обе встречи закончились сухими нулями на табло, и всё решалось в драматичной серии пенальти на поле соперника. В послематчевой «лотерее» нервы оказались крепче у игроков «Динамо», которые проявили хладнокровие и прошли во второй раунд. Теперь задачей команды является достойное выступление против бронзового призёра чемпионата Греции – клуба ПАОК из Салоник.

В преддверии ответственного матча менеджмент «Динамо» сообщил о пополнении состава: новобранцем стал Алексей Сыч, ранее игравший за «Рух». Появление нового игрока – шанс усилить конкуренцию внутри коллектива, привнести свежесть и пусть даже некоторую непредсказуемость в схемы на игровой половине поля.

Однако кадровая ситуация не обходится без проблем. В матче-ответе против «Университати» травмы получили Вивчаренко и Биловар. Если центральный защитник Биловар уже вернулся к тренировкам и сможет помочь команде в ближайших встречах, то для Вивчаренко повреждение оказалось более серьёзным – игрок выбыл на несколько месяцев. В лазарете продолжают находиться Михайленко, Попов, Лонвейк, Кабаев и Тымчик, что ограничивает вариативность состава и требует от тренерского штаба искать новые решения.

Что касается стоимости билетов, то болельщики смогут приобрести их по цене от 49 до 600 польских злотых – этот широкий диапазон позволяет рассчитывать на поддержку различных категорий болельщиков.

ПАОК

ПАОК к старту нового сезона подходит с обновлённым тренерским штабом. Первый официальный матч «чёрно-белые» проведут как раз против «Динамо». Греческий коллектив вынужден был форсировать подготовку, ведь национальный чемпионат стартует только в самом конце августа. Летнее трансферное окно для клуба из Салоник ознаменовалось масштабными кадровыми переменами.

Главное событие межсезонья – увольнение прежнего наставника Развана Луческу, сына покойного Мирчи Луческу, знаменитого экс-главного тренера «Шахтёра» и «Динамо». Под руководством Луческу-младшего ПАОК в прошлом сезоне занял третье место в Суперлиге Греции, показав наилучшую результативность среди всех участников. Команда также дошла до финала национального кубка, но там неожиданно уступила ОФИ.

Покинувший клуб Луческу сменился на Алессио Лиши – итальянца, имеющего опыт работы в таких испанских клубах, как «Леванте», «Мирандес», «Осасуна». Контракт с новым наставником заключён до конца сезона 2028 года, и перед ним поставлены амбициозные задачи как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Готовиться к квалификационному раунду ПАОК начал как дома, так и на тренировочных базах в Нидерландах. Команда провела четыре контрольных поединка, в которых одержала три победы и потерпела одно поражение. Эти матчи позволили Лиши присмотреться к новым исполнителям и наработать игровые связки.

В межсезонье состав покинули сразу несколько игроков, в том числе польский защитник Томаш Кендзера, который вновь стал игроком «Динамо». Большинство приобретений ПАОКа – также свободные агенты, что отражает современный подход клуба к формированию состава.

Интересно, что за ПАОК по-прежнему выступает Тайсон – опытнейший бразильский полузащитник, ранее радовавший украинских болельщиков игрой за «Металлист» и «Шахтёр». Владельцем ПАОКа остаётся известный предприниматель российского происхождения Иван Саввиди, имя которого часто звучит в контексте разных резонансных событий. В разные годы за клуб выступали также российские легионеры.

Статистика встреч

История противостояний «Динамо» и ПАОКа насчитывает уже почти полвека. Осенью 1976 года клубы впервые встретились в рамках Кубка чемпионов – престижнейшего турнира Европы того времени. В киевском матче хозяева безоговорочно разгромили соперника с разгромным счетом 4:0, а в ответной игре киевляне праздновали победу 2:0. Эти встречи вошли в историю как одни из самых ярких страниц европейского похода «Динамо» конца 1970-х.

Прогноз на противостояние

ПАОК – это команда с богатым опытом выступлений на международной арене и мастеровитыми исполнителями, что делает греческий клуб очень опасным соперником в любом раунде еврокубков. «Черно-белые» – один из грандов греческого футбола и регулярно завоёвывают призовые места в национальной лиге. В составе команды собраны игроки, способные решить исход матча в любой момент, а плотный график последних сезонов только закалил коллектив.

Сильные стороны «Динамо» в предстоящем двухраундовом противостоянии – игровая практика (две официальные встречи с «Университатей»), менее сыгранный состав ПАОКа, который только начинает работать под руководством нового тренера, а также определённые проблемы греческой команды в обороне, обнаружившиеся в товарищеских играх.

Однако киевлянам будет непросто. Отсутствие ряда игроков из-за травм и проблемы с реализацией моментов в первом раунде заставляют насторожиться болельщиков и специалистов. Тем не менее, хотелось бы надеяться, что тренерский штаб планомерно выводит команду на пик формы к определяющему отрезку сезона, и уже в игре с ПАОКом «бело-синие» продемонстрируют новый уровень и проявят характер.

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо» со счётом 2:1. Киевляне имеют все шансы взять результат в первом матче и обеспечить себе хороший задел перед ответным поединком.