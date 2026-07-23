Более 23 млн человек потребовали отстранить Аргентину от ЧМ-2026: до рекорда не хватило совсем немного

Дата публикации: 23-07-2026 09:24

Петиция с требованием отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года стала одной из крупнейших общественных кампаний в истории. Как сообщает Yahoo Canada Sports, под обращением поставили подписи 23 316 108 человек, что позволило инициативе приблизиться к мировому рекорду по числу подписантов.

По данным источника, до абсолютного достижения, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса, не хватило чуть более одного миллиона подписей. Лидером по-прежнему остаётся международная кампания Jubilee 2000, которая в 1997 году собрала 24 319 181 подпись в поддержку списания долгов беднейших стран мира.

Авторы обращения заявляли, что во время чемпионата мира 2026 года Международная федерация футбола (ФИФА) и судейские бригады якобы проявляли благосклонность к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси и всей аргентинской команде. Именно эти обвинения легли в основу петиции, которая за короткое время получила широкий международный резонанс.

Отмечается, что сбор подписей продолжался менее недели. За этот период к инициативе присоединились жители 170 стран, что сделало её одной из самых масштабных онлайн-кампаний, связанных с мировым футболом.

Приём подписей был официально завершён сразу после финала чемпионата мира 2026 года. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0, лишив команду Лионеля Месси возможности защитить мировой титул.

Несмотря на беспрецедентное количество подписей и широкий общественный резонанс, информация о каких-либо санкциях в отношении сборной Аргентины со стороны ФИФА после завершения турнира не поступала.