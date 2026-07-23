Норвежская федерация футбола обратится в ФИФА из-за действий Дональда Трампа

Дата публикации: 23-07-2026 23:35

Норвежская футбольная ассоциация намерена обратиться в этический комитет ФИФА с официальной жалобой, потребовав изучить обстоятельства, связанные с возможным вмешательством президента США Дональда Трампа в дисциплинарное дело нападающего американской сборной Фоларина Балогуна. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

По информации источника, в Норвегии считают необходимым дать правовую и этическую оценку событиям, которые произошли во время чемпионата мира 2026 года. Поводом для обращения стали обстоятельства отмены дисквалификации Балогуна после его удаления в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины.

Изначально форвард сборной США был наказан красной карточкой и должен был пропустить следующий матч турнира. Однако дисциплинарные органы приняли решение приостановить действие санкции, назначив игроку испытательный срок продолжительностью один год. Благодаря этому Балогун смог выйти на поле в поединке 1/8 финала против Бельгии, который американская команда проиграла со счётом 1:4.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс после того, как Дональд Трамп публично подтвердил, что принимал личное участие в разрешении этого вопроса. Ранее ряд СМИ также сообщал, что президент США якобы убедил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации нападающего.

Теперь Норвежская футбольная ассоциация рассчитывает добиться официального расследования. В жалобе, которую планируется направить в комитет по этике ФИФА, организация намерена попросить проверить, соответствовали ли действия всех участников процесса принципам независимости дисциплинарных органов и нормам международного футбольного управления.

Если обращение будет принято к рассмотрению, дело Балогуна может получить новое развитие и стать одним из самых громких дисциплинарных эпизодов, связанных с чемпионатом мира 2026 года.