Джеймс Траффорд согласился на переход в «Лидс Юнайтед»

Дата публикации: 23-07-2026 23:41

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд в ближайшее время может стать игроком «Лидс Юнайтед». По информации журналиста Бена Джейкобса, переговоры между клубами заметно продвинулись, а сам футболист уже определился со своим будущим и рассчитывает продолжить карьеру именно в составе команды с «Элланд Роуд».

Источник утверждает, что стороны находятся на завершающем этапе обсуждения условий сделки. Одним из ключевых вопросов остаётся включение в соглашение специального пункта о возможном обратном выкупе игрока, который сейчас детально обсуждается представителями клубов.

Решающим фактором в переговорах стало желание самого Траффорда. По данным Джейкобса, английский вратарь ясно дал понять руководству, что заинтересован в переходе в «Лидс», что значительно ускорило процесс согласования трансфера.

При этом интерес со стороны другого клуба английской Премьер-лиги, «Ньюкасл Юнайтед», фактически сошёл на нет. Журналист отмечает, что в последнее время «сороки» не выходили на связь с представителями футболиста и не направляли никаких официальных предложений.

Последние контакты между «Ньюкаслом» и окружением Траффорда состоялись ещё на более раннем этапе трансферного окна, когда голкипер рассматривался как один из возможных кандидатов на усиление состава. Тогда переговоры проходили параллельно с обсуждением потенциального перехода полузащитника Сандро Тонали в «Манчестер Сити», однако дальнейшего развития эта история не получила.

Если оставшиеся детали будут окончательно согласованы, Джеймс Траффорд станет одним из ключевых приобретений «Лидс Юнайтед» перед стартом нового сезона и усилит вратарскую линию клуба после возвращения команды в элиту английского футбола.